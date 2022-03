Zarobki w WOT w 2022 roku. Jak zostać terytorialsem? Ile wynosi uposażenie żołnierzy? Oto nowe stawki

Masowane powołania WOT w Polsce

- Żołnierze brygad OT z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad OT mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin - poinformował płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT. Na wezwanie nie trzeba było długo czekać. Gdy 24 i 25 lutego żołnierze ze wschodnich regionów Polski: Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia zostali alarmowo powołani w trybie natychmiastowym, licznie stawili się w jednostkach.

Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej liczą blisko 32 tys. żołnierzy. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, skrzynki WOT zaczęły pękać w szwach. Polacy, także ci mieszkający za granicą, masowo wysyłali wnioski o powołanie do służby. Wzorcowo spisali się także żołnierze już należący do WOT. W czwartek, 24 lutego, wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa.

WOT a urlop w pracy

Terytorialsi to często osoby, które na co dzień wykonują inne zawody. Co jeśli zostaną wezwani do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa? Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wypłacania im wynagrodzenia za dni, w których pełnili służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa. - Na ten czas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego - wyjaśnia płk Marek Pietrzak. Dodajmy, że pracodawca, który będzie musiał zatrudnić w to miejsce inną osobę lub powierzyć stanowisko innemu pracownikowi, może ubiegać się o zwrot wydatków, czyli rekompensatę.