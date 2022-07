Zaszaleliśmy nad morzem, poszliśmy na gofry. Ceny wprawiają w osłupienie. Zapiekanki też już nie są tanią przekąską

Wakacje nam morzem bez gofra? Nie może być! Orzekł mąż i ruszyliśmy w poszukiwaniu tej letniej przekąski. Na głównych turystycznych alejkach znalezienie takiego punktu to proste zadanie. Obok zapiekanek, kebabów czy pizzy i lodów są najczęściej przewijającymi się szyldami podczas spaceru po Łebie, Sopocie albo Władysławowie.

Ceny gofrów i lodów nad morzem podgrzewają atmosferę latem 2022

Dla 4-osobowej rodziny taki spacer w kierunku plaży może sporo kosztować, gdy po drodze skusimy się na lody, gofry czy zapiekanki. "Gałkowe" lody w sezonie 2022 kosztują zazwyczaj 6-7 zł za porcję, te włoskie czy świdry z automatu zaczynają się w Łebie od 10 zł za mniejszą porcję.

Docieramy do jednej z budek serwujących m.in. gofry. Spoglądamy na cennik i szczęka nam opada z wrażenia. Zwykły suchy gofr kosztuje 7-8 złotych. Każdy dodatek to rzecz jasna dopłata. Przykłady jednego z cenników wskazują: chrupiący gofr 8 zł, z lodem 17 zł. Ceny za dodatki do gofrów: