Zatrważający raport o stanie zdrowia psychicznego najmłodszych. Co piąte dziecko nie chce żyć

Brak chęci do... życia

Najbardziej zatrważające dane, jakie wyłaniają się z raportu UNAWEZA dotyczą motywacji młodych osób i chęci do tego, by w ogóle żyć. Jak pokazują wyniki badań, ponad połowa ankietowanych młodych osób odczuwa brak motywacji do działania (52,4 proc.), a 28 proc. jasno deklaruje brak chęci do życia. Z kolei jedna na pięć osób przyznaje, że nie chce żyć.

To niestety u wielu z nich prowadzi do myśli samobójczych, a nawet prób odebrania sobie życia. Czterech na 10 uczniów (39,2 proc.) przyznało, że myślało o podjęciu próby samobójczej, co czwarta młoda osoba (25,9 proc.) mówiła o samobójstwie, a prawie co piąty uczeń planował próbę samobójczą. Co najbardziej przerażające - co dziesiąty badany uczeń (8,8 proc.) podjął tę próbę.

Z czego to wynika? Jak się okazuje, powodów, które przysparzają młodym cierpienia jest wiele. Sytuacja każdego dziecka jest inna. Patrząc jednak ogólnie na wyniki raportu, można stwierdzić, że problemami dzieci i młodzieży jest m.in. brak akceptacji - przez rówieśników, a co za tym idzie, także samego siebie. Często nie pomagają w tym też sytuacja rodzinna czy brak zaufanej, bliskiej osoby. Obawa przed wyśmianiem i odrzuceniem, a także nieufność sprawiają, że uczniowie polskich szkół nie chcą korzystać z pomocy specjalistów, mimo że to właśnie jej potrzebują najbardziej.