Zatrzymać tłumy: Jak europejskie kraje radzą sobie z nadmiarem turystów?

Overtourism we Włoszech i Grecji

Jak europejskie kraje reagują na zbyt wielu turystów?

Europejskie kraje, takie jak Francja, Włochy i Grecja, stają w obliczu problemu nadmiaru turystów w swoich najpopularniejszych atrakcjach turystycznych. Aby zaradzić tej sytuacji, władze wprowadzają różne ograniczenia i regulacje.

Wśród tych działań znajduje się wprowadzenie limitów dla turystów we Francji. Od 14 lipca na wyspie Bréhat, która leży w regionie Bretania, obowiązywać będą ograniczenia. Dziennie na wyspę będzie mogło przybyć zaledwie 4700 osób, a ograniczenia będą obowiązywać do 25 sierpnia. Powodem zmian jest to, że liczba odwiedzających przekroczyła 15-krotnie populację wyspy. Podobne zasady mogą również zostać wprowadzone w innych częściach Francji.

Władze francuskie starają się powstrzymać tłumy turystów, które co roku oblegają zabytki i obszary przyrodnicze. Minister turystyki Olivia Gregoire przedstawiła strategię walki z "nadmierną turystyką", zwracając uwagę na potrzebę zachęcania turystów do odkrywania mniej znanych części kraju.