Zawody w policzkowaniu na Stadionie Miejskim przy Bułgarskiej w Poznaniu. Pierwszy PunchDown w Polsce!

Chłopiec prosi, by stare tramwaje zostały w Poznaniu. Napisał do władz

Chłopiec z Poznania nie chce, by z ulic Poznania zostały wycofane słynne tramwaje "Helmuty". Dlatego napisał list do władz miasta. - Bardzo proszę, aby tramwaje o nazwie Helmut dalej jeździły. Można siedzieć razem z mamą lub tatą, bo mają podwójne siedzenia - pisze mały Bartek. C...