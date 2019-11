Zawody w policzkowaniu na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Pierwszy PunchDown w Polsce!

Peja i Kasia Bujakiewicz dla chorego Aleksa. Wylicytuj spotkanie!

5-miesięczny Alex Jutrzenka z Poznania zmaga się z ciężką chorobą - SMA. By jego życie stało się lepsze potrzeba aż 9 mln zł na terapię genową, która dostępna jest w Stanach Zjednoczonych. Na portalu Siepomaga trwa zbiórka, w której do tej pory udało się zebrać ponad 3 mln zł. To...