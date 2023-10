Zbierali kasztany by całą szkołą pojechać na wycieczkę do Warszawy. Akcja spotkała się ze sporym odzewem

- Do tej akcji bardzo ochoczo przyłączyli się zarówno uczniowie jak i rodzice, za co serdecznie dziękujemy. Wszystkie pieniądze zebrane z tej akcji będą przeznaczone na wycieczkę szkolną do stolicy Polski Warszawy. Nasze wycieczki to nie są tylko takie kasowe wyjazdy. Szkoła jest mała, dlatego chcemy wybrać się tam całą szkołą. Dlatego próbujemy różnych akcji, które pomogą nam finansowo wesprzeć ten wyjazd - mówi Iwona Sadowska koordynująca akcję.