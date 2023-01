Zbigniew Zaranek z Wągrowca oczarował w programie „The Voice Senior". Odwrócił cztery fotele jurorów. Do czyjej drużyny trafił?

W sobotę, 28 stycznia TVP2 wyemitowała ostatni odcinek przesłuchań w ciemno programu „The Voice Senior". Swoich sił na scenie próbował nasz lokalny muzyk Zbigniew Zaranek.

Wągrowczanin zaśpiewał w programie piosenkę Toma Jonesa "I'll never fall in love again". Jak się okazało, jego występ był strzałem w dziesiątkę, bo już po pierwszych wyśpiewanych słowach odwrócił fotele Maryli Rodowicz, Krzysztofa Cugowskiego i Alicji Węgorzewskiej. Czwarty fotel, w którym zasiał Tomasz Szczepanik odwrócił się chwilę później. Oznacza to, że Zbyszek Zaranek spodobał się wszystkim trenerom. To do niego należała decyzja, do czyjej drużyny trafi.