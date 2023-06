Zbiórka na pomoc ludziom i zwierzętom. Poznańskie zoo włączyło się w akcję związaną z ekobójstwem w Chersoniu

Kochani, w związku z ekobójstwem w Chersoniu, włączamy się w akcję pomocy i zbiórkę rzeczy najpotrzebniejszych dla ludzi i zwierząt (nasi ukraińscy przyjaciele tworzą nowe schronisko dla ofiar zniszczenia elektrowni w Kachowce). Do środy można dostarczać całodobowo do portierni przy ul. Krańcowej (wejście do Nowego Zoo) : makarony, kasze, ryż, wszelkie puszki dla ludzi, pieluchy dla dzieci i dorosłych, środki czystości oraz dobrej jakości karmę mokrą i suchą dla psów i kotów. W czwartek wsparcie zostanie przekazane Oldze Łazutkinej, ukraińskiej dziennikarce, która zawiezie je wprost do strefy katastrofy. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc! Musimy działać!