Zbliża się czas wymiany opon w samochodzie. Jakie najchętniej kupują Polacy? Na rynku pojawił się nowy trend

Niemal połowę kupowanych opon stanowią modele budżetowe. Jednocześnie ok. 22 proc. z nas decyduje się na opony z segmentu średniego, a 28 proc. na premium. Na przestrzeni lat dane te są raczej stabilne . Wahania można zauważyć jednak w obrębie każdego z tych obszarów. W 2022 roku chętniej wybieraliśmy ekonomiczne opony europejskie niż cieszące się dużą popularnością produkty z Chin, co związane było z rosnącymi kosztami frachtu, a tym samym cenami takich opon.

Coraz częściej decydujemy się na opony wielosezonowe

Jedną z tendencji, zauważalną również w poprzednich latach, jest wzrost sprzedaży opon całorocznych. W 2019 roku stanowiły zaledwie 13,1 proc. kupowanych produktów, obecnie to już 23,1 proc. Większość ogumienia wielosezonowego to produkty klasy ekonomicznej , ponieważ stanowią około 50 proc. sprzedaży, a segment premium odpowiada za 1/3 sprzedaży – wynika z danych Oponeo.pl.

Kupujemy opony w większych rozmiarach. Czym jest to spowodowane?

W dalszym ciągu najpopularniejsze są R16, co związane jest z faktem, że montowane były zarówno w starszych, ale bardziej zaawansowanych technologicznie autach, jak i nowych samochodach miejskich. Według raportu PZPO „Sprzedaż opon w 2022 roku” zauważalne jest zwiększone zainteresowanie SUV-ami. W porównaniu do roku 2020 w minionym sprzedało się aż o 41 proc. opon więcej dedykowanych do tego typu pojazdów. Zjawisko to potwierdzają również rosnące indeksy prędkości sprzedawanych opon.