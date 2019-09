Zbudował Poznań z klocków Lego - zobacz, jak wygląda ratusz, Okrąglak, czy stadion [ZDJĘCIA]

Do końca roku na poznańskich Jeżycach można podziwiać wystawę "Poznań w miniaturze z klocków Lego". Jej autorem jest Mateusz Wawrowski, motorniczy MPK Poznań. W sklepie Mimi przy ul. Słowackiego znalazło się 26 makiet najbardziej rozpoznawalnych poznańskich obiektów. Wśród nich m.in. okrąglak, ratusz, stadion, zamek czy lotnisko Ławica. Dodatkowo z okazji przyszłorocznego jubileuszu 140-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu przygotowana została makieta tramwajowa, a na niej najnowszy tramwaj moderus gamma. Godziny otwarcia wystawy (mogą ulec zmianie): Pon - pt: 10.15 - 18.15 Sob - nd: 10.00 - 14.00 Cennik biletów (obowiązuje od 2 września do 31 grudnia): Bilet normalny - 5 zł Bilet ulgowy - 3 zł Bilet grupowy - 2 zł/os. (dla grup przedszkolnych i szkolnych) Dochód z biletów przeznaczony zostanie na rozbudowę wystawy m.in. budowę trasy tramwajowej w skali 1:35. Przejdź dalej i zobacz, jak wygląda wystawa --->

Robert Woźniak