Zderzenie tramwajów na rondzie Starołęka w Poznaniu. Motorniczy usłyszał zarzuty

Zderzenie tramwajów na Starołęce w Poznaniu: motorniczy z zarzutami

– Ryszard K. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Oświadczył, że nie pamięta zdarzenia

- powiedział w rozmowie z dziennikarzami prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Ryszard K. to motorniczy z wieloletnim doświadczeniem. Mężczyzna stracił uprawnienia do prowadzenia tramwajów. Grozi mu do 10 lat więzienia.