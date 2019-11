Zdrowe i sycące produkty - pomogą Ci schudnąć bez wyrzeczeń!

Pojęcie indeksu glikemicznego jest znane i kojarzone z dietą zalecaną osobom z cukrzycą, insulinoopornością oraz wspomagająco na odchudzanie. Mniej znanym pojęciem jest indeks sytości (IS), który klasyfikuje produkty pod kątem długości czasu, na jaki sycą dane produkty. Im więcej sycących pokarmów znajduje się w diecie, tym mniejsze uczucie głodu i łatwiejsze odchudzanie. Indeks sytości ocenia się w odniesieniu do porcji jasnego pieczywa, jaka dostarcza 240 kcal i ma wartość indeksu równą 100. Produkty, których porcja dostarczająca również 240 kcal, uzyskiwała w testach wartość wyższą niż 100, uznawane są za produkty o wysokim indeksie sytości. Im wyższa wartość IS tym, dłużej badani odczuwali sytość! Niestety w badaniach nie było oceniane warzywa, prawdopodobnie dlatego, że ich konsumpcja w porcjach dostarczających 240 kcal byłaby ogromna, a co za tym idzie IS w odniesieniu do warzyw, zawsze byłby wysoki. Poznaj aż 10, bardzo sycących, ale i zdrowych pokarmów, które pomogą Ci schudnąć bez wyrzeczeń i efektu jojo!

123rf