ZE PAK wybuduje nową elektrownię w Turku. Ma zapewnić 2 proc. krajowej produkcji prądu i stworzyć setkę miejsc pracy

Nowa elektrownia ma mieć blok o mocy ok. 600 MW i wytwarzać 2 proc. krajowej produkcji prądu.

- Takie instalacje włącza się jak zapalniczkę. Ona gwarantuje stabilną dostawę energii, jest czymś czego Polska i polski system energetyczny bardzo potrzebuje. Gaz - ze względu na to, że jest dużo mniej szkodliwy, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne. Umożliwia wsparcie systemu energetycznego, to inwestycja także w to, żeby na tym terenie mogły powstawać kolejne duże farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe