Zebrano ponad 8 ton żywności dla potrzebujących. Urząd Miasta zachęca kolejne placówki oświatowe do włączenia się do akcji

Syty Poznań na półmetku - co zrobić by wziąć udział?

Aby dana placówka mogła wziąć udział w akcji wystarczy, by zgłosiła się na stronie internetowej Sytego Poznania. Zbiórka organizowana jest w różnych placówkach edukacyjnych na terenie Poznania. Potrwa do końca czerwca, a zbieranie żywności w poszczególnych szkołach trwa jeden miesiąc, nie więcej. Co można przynosić? Jedzenie z długim terminem przydatności. Są to np. konserwy, słoiki, kawa, słodycze czy makarony. Później jest ono odbierane przez organizacje pomocowe, które rozdają jedzenie potrzebującym.