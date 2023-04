"Żeby chorować, trzeba mieć czas". Jak długo czeka się w Poznaniu na wizytę u specjalisty?

Z naszą redakcją co jakiś czas kontaktują się rozgoryczeni Czytelnicy, którzy skarżą się na kolejki do specjalistów. Ostatnio z takim problemem zgłosiła się do nas pani Bożena.

- Czy wiecie, że żeby chorować w Poznaniu, to trzeba mieć czas? Mam skierowanie do poradni gastroenterologicznej, ale z tego, co się dowiedziałam, to na wizytę muszę czekać do przyszłego roku. Takie są terminy w poznańskich poradniach! Czy to jest normalne, czy tylko u nas tak to wygląda?