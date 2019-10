Zepsuło Ci się żelazko, komputer, albo telefon? Przynieś do Po-Dzielni i naucz się go naprawiać

Po-Dzielnia to miejsce, gdzie można zostawić niepotrzebne nam przedmioty - książki, ubrania, garnki, czy sprzęt AGD. Zamiast do kosza trafiają na półki, skąd inni mogą zabrać za darmo to, co przyda mu się w domu.

Po-Dzielnia chce też zadbać o to, by na śmietniku nie lądowały sprzęty uszkodzone, które można przecież naprawić tak, by dalej były użyteczne. Stąd pomysł kawiarenki naprawczej, w której każdy może nauczyć się od fachowców drobnych napraw.