Zepsute schody na Kaponierze będą sprawdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Naprawa ma potrwać do końca maja

Zejścia pod Kaponierę stały się z tego powodu już miejską legendą. Doczekały się też swojej strony na Facebooku pod wymowną nazwą „Czy schody pod Kaponierą dziś działają?”. Często się psują, a widok z ostatnich dni, gdy nie przesuwają się, za to są ogrodzone taśmą lub czerwonymi chorągiewkami – nie należy do rzadkości. Niekiedy, zniecierpliwieni piesi taśmy zrywają, gdy wkraczają na nieruchome stopnie.

- Urządzeniami w obrębie węzła Kaponiera, takimi jak schody ruchome, windy oraz podesty dla osób niepełnosprawnych zarządza Zarząd Transportu Miejskiego i czyni to poprzez służby MPK Poznań - informuje.

Te ostatnie sprawdzają każdego dnia, czy schody działają i w przypadku odnotowania usterek wynikających z aktów wandalizmu, czy nieprawidłowego korzystania – zgłaszają służbom serwisowym konieczność przeprowadzenia napraw. Jeśli zaś awarie schodów nie są związane z oddziaływaniem osób trzecich, to informacje trafiają do Zarządu Dróg Miejskich, który to jest stroną umowy dla wykonawcy - gwaranta obiektu Kaponiera.