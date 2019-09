Zero Waste w Poznaniu. Gdzie oddać za darmo jedzenie, ubrania i inne rzeczy?

AM

Robiąc porządki w domu często znajdujemy rzeczy, które są nam niepotrzebne. Możemy na siłę starać się je wykorzystać lub przekazać je komuś komu mogą się przydać. Jak to zrobić? W Poznaniu istnieje wiele inicjatyw tzw. ruchu zero waste. Dzięki nim możemy dzielić się z innymi tym, co nam jest niepotrzebne. Sprawdź, gdzie w Poznaniu można oddać za darmo jedzenie, ubrania i inne rzeczy.