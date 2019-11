Zespół Lipali powraca z nową płytą! Przed nami premierowy koncert u Bazyla

Na płycie znalazło się dziesięć kompozycji, które łączy brzmieniowe zróżnicowanie oraz teksty mówiące o tym, co możemy zaobserwować w naszym społeczeństwie. – Ten album mówi dużo prawdy o nas samych. Jest pełen kontrastów, jak dzisiejsze społeczeństwo. Tytułowe rzeki to odniesienie do światopoglądów, religii, potrzeb. Mosty są elementami łączącymi ludzi, których dzielą rzeki – zauważają członkowie Lipali.