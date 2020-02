Zespół Uriah Heep zagra w Poznaniu. Kultowa kapela wystąpi na scenie klubu Tama

Grupa Uriah Heep powstała pod koniec lat sześćdziesiątych. Jej założyciel, charyzmatyczny gitarzysta i kompozytor Mick Box nie musiał długo czekać, by działalność jego kapeli spotkała się z żywym zainteresowaniem nie tylko w rodzimym Londynie – w ciągu kilku lat zespół stał się rozpoznawalny w całej Wielkiej Brytanii.

Po ponad pięćdziesięciu latach istnienia Uriah Heep mogą pochwalić się imponującym dorobkiem. Nie ma wątpliwości, że do najważniejszych albumów grupy należą te najstarsze, czyli przede wszystkim „Look At Yourself” i „Demons And Wizards”, jednak również w późniejszych latach kapela wyprzedawała największe sale koncertowe na świecie.