Zgłoś swój udział w Jarmarku Świątecznym „Kolęda na Wysokości” w Koninie - trwa nabór dla wystawców

Zgłoś swój udział w Jarmarku Świątecznym w Koninie

To już czas! Centrum Kultury i Sztuki w Koninie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń od wystawców na Jarmark Świąteczny „Kolęda na Wysokości”. To wyjątkowe wydarzenie przyciąga tysiące odwiedzających każdego roku i tworzy niezapomnianą atmosferę świąt.

Kiedy: 9 i 10 grudnia 2023 r.

Gdzie: Plac Zamkowy i Synagoga w Koninie

Jarmark Świąteczny to doskonała okazja, aby zaprezentować swoje wyjątkowe produkty: rękodzieło, smakołyki i prezenty świąteczne. To także wspaniała sposobność do promocji swojej marki i podzielenia się magią świąt z mieszkańcami Konina i regionu.

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem, należy skontaktować się z organizatorami jak najszybciej. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto trzymać się wyznaczonego terminu.

Ważne informacje znajdują się w regulaminie. Organizatorzy proszą o zapoznanie się z nim, napisanie maila i wypełnienie karty wystawcy. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie:https://bit.ly/jarmark_zglos_sie