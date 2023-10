Zielone światło dla tramwaju na Podolany i Strzeszyn. Mieszkańcy mogą być dobrej myśli

Mieszkańcy Podolan i Strzeszyna od lat skarżą się na uciążliwy dojazd do centrum miasta.

- Podolany i Strzeszyn to najszybciej rozwijające się demograficznie osiedla w Poznaniu. Każdego dnia 20 tys. ludzi z tych osiedli stoi w korkach w samochodach, mają problemy, żeby dostać się rano do autobusów i mają problem z dojazdem do centrum miasta i z powrotem - mówi Dominika Zenka-Podlaszewska, przewodnicząca zarządu osiedla Strzeszyn.