Podczas warsztatów uczestnicy:

· przygotują ciekawe/zaskakujące potrawy na bazie krajowych ziemniaków pod okiem dietetyczki, eksperta ds. żywienia Anety Łańcuchowskiej

· poznają walory odżywcze ziemniaków

· otrzymają materiały informacyjne, warsztatowe przepisy na dania z ziemniaków oraz upominki – fartuchy z logo kampanii

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” skierowana jest do Polaków i odwołując się do wartości odżywczych i kulinarnych ziemniaków, ma na celu zachęcić ich do włączenia tych produktów do codziennego jadłospisu. II edycja kampanii skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, którzy – jak pokazuje badanie zrealizowane na potrzeby I edycji kampanii – wykazują największą gotowość do rezygnacji z ziemniaków. Udowodnimy, że nie są one wcale takie trudne w przygotowaniu, nie są też tuczące, a na ich bazie można przygotować smaczne, zdrowe oraz zaskakujące dania i przekąski na różną okazję (aktywność sportową, spotkanie ze znajomymi, na lunch do szkoły/pracy itp.). Osobom dbającym o formę chcemy pokazać, iż ziemniaki są pożywną przekąską, świetnie uzupełniają dietę podczas aktywności fizycznej oraz mogą być bez obaw wykorzystywane w codziennym jadłospisie, z korzyścią zarówno dla zdrowia, jak i masy ciała.

Kampania informacyjno-edukacyjna „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Organizatorem kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

