Zlikwidują uciążliwy przejazd w Poznaniu? Tunel zamiast przejazdu ma powstać na Starołęckiej. Kolej deklaruje 30 mln zł Paweł Antuchowski

O tym, jak bardzo ta inwestycja jest potrzebna i wyczekiwana przez mieszkańców świadczy fakt, że w ciągu pół godziny trwania konferencji prasowej, od godziny 9, przejazd kolejowy był zamykany sześciokrotnie. Adam Jastrzębowski

Okoliczni mieszkańcy zabiegali o to od lat. PKP PLK zadeklarowało 30 mln zł na część kolejową budowy tunelu pod torami, który zastąpi przejazd kolejowy na ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Cała inwestycja, pod warunkiem znalezienia pieniędzy na realizację, mogłaby zostać oddana do użytku do końca nowej perspektywy unijnej.