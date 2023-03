Złodzieje rowerów nie są już bezkarni. Policja z Poznania zatrzymała 2 osoby

Złodzieje rowerów zatrzymani

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mieszkańców Poznania w wieku 21 i 28 lat. Podejrzani mieli od stycznia do lutego 2023 roku wspólnie i w porozumieniu ukraść 10 rowerów o łącznej wartości około 9 tys. złotych. Mężczyźni dokonywali kradzieży rowerów pozostawionych głównie przed klatkami wejściowymi do budynków mieszkalnych na terenie Ogrodów i Starych Jeżyc. Przecinali zabezpieczenia w postaci linek i kłódek i odjeżdżali.

Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży. Mężczyźni są dobrze znani policjantom, ponieważ już wcześniej byli zatrzymywani w związku z kradzieżami jednośladów. Funkcjonariusze ustalają teraz, co podejrzani zrobili ze skradzionymi przedmiotami. Za to przestępstwo grozi im do 5 lat więzienia.