Złodzieje samochodów złapani na gorącym uczynku w Poznaniu. Mieli urządzenie do łamania kodów zamków i maski

Złodzieje samochodów złapani w Poznaniu. Mieli specjalne urządzenie i maski

Policjanci z Sekcji do walki z Przestępczością samochodową obserwowali mężczyzn - 41-latka i 29-latka - w związku z badaniem sprawy grupy przestępczej, zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie całej Wielkopolski. Starszy z nich już był wielokrotnie zatrzymywany przez policjantów za kradzieże pojazdów.

- 23 sierpnia na terenie poznańskich Jeżyc policjanci zatrzymali ustalonego 41-latka oraz jego 29-letniego towarzysza, na gorącym uczynku kradzieży pojazdu marki Kia o wartości 65 tysięcy złotych - mówi Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

- Właściciel nie zdążył się zorientować, że jego auto zostało skradzione. O tym fakcie dowiedział się od policjantów. Kryminalni przeszukali samochód, którym przyjechali sprawcy. Był to osobowy citroen skradziony w Poznaniu na początku czerwca br. Przy zatrzymanych policjanci znaleźli m. in. urządzenia służące do łamania elektronicznych zabezpieczeń pojazdów. W miejscach ich zamieszkania, na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, kryminalni zabezpieczyli części od dwóch skradzionych samochodów marki Kia oraz dwa pojazdy marki Kia i Hyundai, które były oferowane do sprzedaży na portalach aukcyjnych. Wszystkie zabezpieczone części oraz pojazdy zostaną poddane ekspertyzie przez biegłego z dziedziny mechanoskopii.