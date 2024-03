Każdego typu święta, to czas, który poświęcamy wyłącznie przygotowaniom do celebracji. W całym zaaferowaniu, bardzo często, zapominamy jednak o bezpieczeństwie. Tak swoim, jak i własnego mienia. Policja przypomina, jak sprawić, by zbliżające się święta wielkanocne, były bezpieczne.

Uwaga i ostrożność, to podstawowe cechy, w które powinniśmy uzbroić się w czasie przygotowań do świąt, jak i podczas ich trwania. Policja rok w rok apeluje, by w czasie przedświątecznego zabiegania zadbać, by nie paść ofiarą złodziei, ale również byśmy bezpiecznie dotarli do swoich rodzin, nie martwiąc się przy tym, że mieszkanie zostawiamy bez opieki. To, oczywiście, nie wszystko.

Centra handlowe, bazary i środki komunikacji publicznej

Jak informuje policja, to właśnie w tych miejscach odnotowuje się największą ilość kradzieży. Tłok i typowe dla świąt rozkojarzenie, jest świetną okazją np. dla kieszonkowców. Nie przechowujmy dokumentów i pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki. Zwróćmy uwagę na podręczne torby, nie pozostawiajmy ich bez opieki. Policjanci apelują, aby Panie trzymały torebki z dokumentami pod pachą, co uniemożliwi jej wyrwanie lub odcięcie paska torebki. Pamiętajmy, że wybierając gotówkę z bankomatu powinniśmy zasłonić drugą ręką wpisywany przez nas PIN. Dodatkowo wybierajmy takie bankomaty, które są dobrze oświetlone i nie stoją na uboczu.

- doradzają policjanci

Jeśli konieczne jest wybranie pieniędzy z bankomatu wieczorem, to warto poszukać urządzenia dobrze oświetlonego i najlepiej być wtedy w czyimś towarzystwie. Mając gotówkę lepiej będzie schować ją w kilku miejscach, by złodziej nie przywłaszczył sobie całej kwoty. W tym czasie na ulicach pojawi się też więcej policjantów. Dworce, przystanki autobusowe, czy okolice centrów handlowych będą kontrolowane szczególnie czujnie. Policjanci, wyznaczeni do tych działań, będą zarówno umundurowani, jak i po "cywilnemu".

Bezpieczne mieszkanie

Czas Wielkanocy, to także spotkania z rodziną - również poza granicami miejsca zamieszkania. Pusty lokal może stać się interesującą formą wzbogacenia dla złodziei. W tym przypadku policja również ma za zadanie wzmóc działania patrolowe.

Pamiętajmy także, aby zabezpieczyć kurki z gazem, wodą, dokładnie zamknąć drzwi i okna. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w ciągu dnia. Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkania i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego.

- podpowiadają policjanci

Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy naszych bagaży!

To szczególne miejsca, gdzie, przez naszą nieuwagę, może dojść do kradzieży. Pilnowanie bagaży i cennych przedmiotów, to podstawa. Każdorazowo, jeśli naszą uwagę przykuje jakieś dziwne zachowanie osoby, czy osób wokół, mogące świadczyć o tym, że planują kradzież, warto ten fakt zgłosić odpowiednim służbom.

Jedziesz do rodziny? Bądź bezpieczny na drodze!

Sprawdzenie stanu technicznego auta przed wyjazdem, to podstawowe działanie każdego rozsądnego kierowcy, by uniknąć usterek pojazdu lub je - odpowiednio wcześniej - wyeliminować. Kolejną kwestią do wdrożenia w czasie podróży jest zasada "spiesz się powoli" - warto zaplanować porę wyjazdu, by spokojnie, bez pośpiechu, wyruszyć w drogę. Policja niejednokrotnie przypomina o jeździe na "podwójnym gazie". Jazda samochodem pod wpływem alkoholu to kompletny brak odpowiedzialności. Nawet niewielka jego ilość w naszym organizmie wpływa na naszą koncentrację i refleks. Nie zapominajmy, że drogi to nie miejsce na brawurę! Zaparkowane auto również może stwarzać "okazję" dla złodzieja. Dlatego zawsze należy parkować je w bezpiecznym - najlepiej strzeżonym - miejscu i nie pozostawiać w nim cennych rzeczy, jeśli się oddalamy.

