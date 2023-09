Złota jesień w Polsce na cudownych zdjęciach. Sprawdźcie, gdzie w naszym kraju jest najpiękniej o tej porze roku Emil Hoff

Jesień w Polsce jest piękna. Owszem, ma ona dwie twarze. Jest chłodniej, dni są krótsze i można spodziewać się deszczu, jednak przyroda wynagradza to wszystko i jest nie do poznania. Lasy iskrzą się od kolorów, dlatego złota polska jesień to świetny czas na spacery, wędrówki czy wycieczki rowerowe. W dodatku zbliża się długi weekend listopadowy! Naprawdę nie warto siedzieć w domu. Przygotowaliśmy dla was listę najpiękniejszych miejsc w Polsce jesienią w lasach, górach, nad jeziorami i morzem, a także w miastach. Bajkowe zdjęcia mogą was zainspirować do zorganizowania własnych wycieczek i city breaków. Zobaczcie najpiękniejsze miejsca w Polsce jesienią.