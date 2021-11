Zmarł dr inż. Marek Szczęsny, prezydent rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Marek Szczęsny był współzałożycielem Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Od roku 1999 nieprzerwanie pełnił funkcję jej prezydenta. W tym roku rozpoczął dwunastą kadencję na tym stanowisku.

- W osobie Marka Szczęsnego Izba straciła niezawodnego przyjaciela – zaangażowanego bez reszty w działalność na rzecz budownictw. Był członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodarczych. Posiadał szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz w działaniach na rzecz etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym

- poinformowała Wielkopolska Izba Budownictwa.

Dzięki jego inicjatywie założono Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych „PAMA" z siedzibą w Poznaniu. Od samego początku pełnił w nim funkcję Prezesa Zarządu. Był współzałożycielem i od 2009 r. do 2012 r. sekretarzem generalnym Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Od 1990 r. do 2002 r. pełnił funkcję prezesa firmy Metalplast Oborniki sp. z o. o. W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw, w tym PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. i PHSR Agroma w Kaliszu. W latach 2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud we Włoszczowie. Następnie Marek Szczęsny pełnił funkcję prezesa zarządu Metalplast Consulting sp. z o. o.