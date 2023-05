Zmarł Jędrzej Stępak, projektant wiklinowego kosza giganta w Nowym Tomyślu

W godzinach wieczornych, 10 maja 2023 roku na stronie Lednica2000 opublikowany został wpis informujący o śmierci polskiego architekta, dr hab. sztuk plastycznych, profesora uczelni i kierownika Laboratorium Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych niespodziewanie odszedł do Pana nasz Przyjaciel – Człowiek Lednicy śp. Jędrzej Stępak. Na wiklinowych skrzydłach pomknął do nieba, by już stamtąd – tak jak co roku - przygotowywać scenografię kolejnego XXVII Spotkania Młodych na Lednicy. Tam stanął u boku Ojca Jana W. Góry OP. Wierzymy, że teraz obaj spoglądają na nas z niebieskiej perspektywy i dają nam wsparcie. Trudno znaleźć dziś słowa… Modlimy się za śp. Jędrzeja i otaczamy modlitwą Jego Żonę Karolinę i Córkę Marysię