Zmiana czasu na letni 2020. W nocy z 28 na 29 marca przestawiamy zegarki. Ale to nie ostatnia zmiana czasu

Najbliższa zmiana czasu z soboty na niedzielę, 28 na 29 marca nie będzie ostatnia. W nocy przesuniemy zegary z godz. 2 na 3. Kiedy koniec zmiany czasu? Pixabay

W nocy z soboty na niedzielę (28 na 29 marca) nastąpi zmiana czasu na letni. Przesuwa się zegary z godz. 2 na 3. Przez to śpimy o godzinę krócej, ale w ciągu dnia o godzinę dłużej jest jasno. Wszystko wskazuje na to, że to jedna z ostatnich zmian czasu. Według wytycznych Unii Europejskiej, jej państwa członkowskie powinny zadecydować czy pragną pozostać przy czasie letnim czy zimowym i zgodnie z tą decyzją po raz ostatni przestawić zegary wiosną lub jesienią 2021 roku. Co mówią o tym eksperci?