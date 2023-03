Zmiany na maturze z języka polskiego. Wracają egzaminy ustne, pytań będzie mniej. "Ciągłe obniżanie poziomu nie służy polskiej szkole"

Matura 2023: Wraca egzamin ustny z języka polskiego

Język polski to niezbędny przedmiot na egzaminie dojrzałości. Warunkiem zdania testu jest nie tylko znajomość literatury, ortografii i gramatyki, ale także wymaganych lektur. W tym roku, po dwóch latach przerwy związanych z pandemią koronawirusa, wraca egzamin ustny. Będzie on obowiązywał także absolwentów, którzy w ubiegłych latach nie przystąpili do matury lub jej nie zdali. Zmiany dotyczą także liczby jawnych pytań, ich liczba została znacznie zmniejszona.

- Od czasów pandemii zastanawiamy się nad tym, jak obniżyć wymagania. Prawda jest taka, że wszyscy mają podobne warunki do nauki, jeżeli ktoś chciał się przygotować, zrobił to. Ciągłe obniżanie poziomu nie służy polskiej szkole. Poza tym w demokratycznych państwach występowanie publiczne to podstawowa umiejętność. Młodzież powinna się z tym oswoić.

- Tendencje do obniżania poziomu matury to nie jest to dobry pomysł

- Dla uczniów najważniejsze jest, że pytania są jawne. Według opinii polonistów o zmianach poinformowano trochę późno, jednak nie ma to dużego wpływu na przebieg matury. Raczej wprowadzono to z korzyścią dla ucznia. W trudniejszej sytuacji mogą być absolwenci, którzy podchodzą do poprawki. Niektórzy są zaskoczeni, że będą musieli zdawać egzamin ustny, skoro nie byli do niego w ubiegłych latach przygotowywani

W części egzaminu dotyczącej znajomości historii i literatury, która opiera się w dużej mierze na tzw. pytaniach jawnych zamieszczanych przez CKE, zmniejszono liczbę pytań z 227 do maksymalnie 120 . Jak podkreśla Małgorzata Nawojczyk-Bolewska, dyrektorka Zespołu Szkół Mechanicznych, nie jest to dla uczniów istotna zmiana.

- Nikt nie lubi, kiedy zmienia się pewne reguły w trakcie, ale uznano to za pomoc maturzystom. Co do egzaminów ustnych - uczniowie przyzwyczaili się przez te dwa lata, że ich nie ma. Są jednak potrzebne, aby zdać egzamin. Zostały zawieszone tylko ze względu na pandemię koronawirusa

- podkreśla Marek Grefling.

Wątpliwości co do dynamicznych zmian w formule egzaminów ma także Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych. Zwraca uwagę na trudność w przystąpieniu do egzaminu ustnego w przypadku absolwentów.

- Czy możliwe jest najpierw pomijanie kompetencji, a później z powrotem wprowadzenie tych samych zasad? Problem mają osoby, które w czasie pandemii koronawirusa nie przystępowały do matury lub jej nie zdały. Muszą przygotować się do niej samodzielnie

- zauważa.