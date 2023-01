Zmiany personalne w parafiach w Poznaniu i okolicach. W kościołach pojawią się nowi wikariusze. Gdzie?

Zmiany personalne w archidiecezji poznańskiej

Od 1 lutego 2023 roku w archidiecezji poznańskiej dojdzie do zmian personalnych w kilku parafiach. Decyzję dotyczącą księży podjął arcybiskup Stanisław Gądecki. Są to pierwsze takie zmiany w tym roku. W zeszłym za to doszło do nich kilkukrotnie między innymi w grudniu oraz latem i wczesną jesienią.

Latem i wczesną jesienią na terenie archidiecezji poznańskiej zmiany personalne dotyczyły poszczególnych parafii, do których przychodzili nowi wikariusze bądź proboszczowie. W grudniu zaś wybrani księża zostali mianowani na stanowiska w centralnych instytucjach archidiecezji.