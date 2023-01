Zmiany w Kodeksie Pracy. Nowy urlop wypoczynkowy dla pracowników. Co to urlop od siły wyższej? Komu przysługuje? Sprawdź! PAP Weronika Błaszczyk

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaznaczyła, że zmiany te mają służyć polskim rodzinom i polskiemu rynkowi pracy. Co się dokładnie zmieni? Sprawdź wszystkie zmiany ----> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (6 zdjęć)

"Od sytuacji, które mogą spotkać pracownika nagle, kiedy jedzie do pracy". Został wprowadzony tzw. urlop od siły wyższej. Jednak to nie jedyne zmiany w Kodeksie Pracy. Ponadto, wydłużono urlopy rodzicielskie. Rząd we wtorek, 10 stycznia, przyjął projekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Jak zaznaczyła Marlena Maląg, szefowa MRiPS, zmiany mają służyć polskim rodzinom i rynkowi pracy. Co dokładnie się zmieni? Z jakich nowych urlopów będą mogli skorzystać pracownicy? Zmian będzie naprawdę dużo. Koniecznie sprawdź naszą galerię, by dowiedzieć się wszystkiego!