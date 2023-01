Zmiany w komunikacji miejskiej. W czasie ferii autobusy i tramwaje pojadą inaczej!

Zmiany w komunikacji MPK w Poznaniu

Podczas ferii zimowych od 30 stycznia do 10 lutego MPK wprowadza zmiany w kursowaniu komunikacji autobusowej. Inaczej pojadą zarówno autobusy, jak i niektóre tramwaje. W przypadku tych pierwszych tymczasowo zostaną zawieszone kursy szkolne, to znaczy autobusy nie będą dojeżdżać do placówek oświatowych. Zmieniona zostanie też międzyszczytowa częstotliwość kursowania części tramwajów.