W związku z pracami drogowymi, zamknięciem przejazdu kolejowego w Kiekrzu oraz naprawą torowiska na ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu w najbliższych dniach zmienią się trasy niektórych poznańskich autobusów i tramwajów.

W nocy z czwartku na piątek wymieniano nawierzchnię na ulicach Chartowo oraz Żegrze. Prace w rejonie skrzyżowań z Bobrzańską i Wiatraczną spowodowały zmiany w kursowaniu autobusów 155, 166, 192 i 245. Dokładne trasy tych linii można znaleźć na www.ztm.poznan.pl.Po godz. 20 w piątek do poniedziałku (do godz. 4) oraz od 29 listopada (po godz. 20) do 2 grudnia (do godz. 4) oraz przez cały dzień 15 grudnia zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Pawłowickiej w Kiekrzu. ZTM informuje, że autobusy linii 830 z przystanku Kobylniki/Lipowa będą dojeżdżać jedynie do pętli Kiekrz na ul. Wilków Morskich. Autobus 834 z Żydowa na Ogrody o godz. 22.18 nie będzie wjeżdżał do Pawłowic.W weekend zaplanowano naprawy gwarancyjne torowiska na Dąbrowskiego, na odcinku od Ogrodów do Żeromskiego. Tramwaje nie będą wtedy dojeżdżać na pętlę Ogrody. Zawieszone zostanie kursowanie linii nr 2 i 7.ZTM uruchomi linię 27 (Zawady, Podwale, Jana Pawła II, Hetmańska, Reymonta, Przybyszewskiego, Dąbrowskiego, Zwierzyniecka, Św. Marcin, Marcinkowskiego, Strzelecka, Gór-na Wilda, 28 Czerwca 1956, Dębiec).Tramwaj nr 17 pojedzie ze Starołęki przez Przybyszewskiego, Grunwaldzką, Bukowską, Roosevelta i dalej Fredry na Starołękę. Tramwaj nr 18 z Franowa po dojechaniu na Roosevelta skręci w Bukowską i pojedzie Grunwaldzką, Przybyszewskiego do Dąbrowskiego w kierunku Franowa.

