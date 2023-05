Zmiany w prawie jazdy od 2024 roku. Osoby starsze mają być kierowane na dodatkowe badania. Komisja Europejska zapowiada rewolucję na drogach

Trwają prace nad projektem unijnym „wizja zero”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie wypadków śmiertelnych do 2050 roku. Nowe przepisy mają objąć między innymi seniorów, którzy mimo wielu lat spędzonych za kółkiem stanowią ryzyko wypadków porównywalne z osobami w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat.

Zmiany w prawie jazdy od 2024 roku

Jak przekazała „Rzeczpospolita”, autorzy projektu rozważają też pomysł wprowadzenia kursów odświeżających dla osób powyżej 70. roku życia. Maksymalny termin ważności uprawnień dla seniorów miałby zostać skrócony prawdopodobnie do 5 lat. Niektóre najbardziej restrykcyjne propozycje zakładają nawet, że kierujący powyżej 75. roku życia będą zobowiązani do odbywania badań psychologicznych każdego roku.

Zapowiadane regulacje nadal są jednak w fazie projektowej, przez co w najbliższych miesiącach mogą zostać zmodyfikowane. Przeciwnicy propozycji KE wskazują, że wiek nie powinien być przesłanką do przeprowadzania częstszych badań, a większe zagrożenie na drogach stanowią najmłodsi kierowcy.

Prawo jazdy dla nastolatków

- Zgodnie z założeniami nowa regulacja wprowadzi program prowadzenia pojazdów przed uzyskaniem prawa jazdy kategorii B lub C kandydatom, którzy ukończyli 17 lat z osobą towarzyszącą spełniającą określone w dyrektywie wymagania - wyjaśnia sekretarz stanu w resorcie infrastruktury Rafał Weber.

Oznacza to, że niepełnoletni kierowcy będą mogli przygotowywać się do zawodu pod okiem doświadczonych osób. Dodatkowo obowiązywać będzie 2-letni okres próbny, w trakcie którego niedozwolona będzie jazda nawet przy najmniejszej ilości alkoholu we krwi. W procesie szkolenia oraz egzaminowania większy nacisk zostanie natomiast położony na bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego, czyli coraz m.in. coraz popularniejszych hulajnóg elektrycznych.