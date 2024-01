Zmiany warunków dla kandydatów na rodziców chrzestnych? W sieci grzmi temat, który rodzi niepokoje.

Temat chrztu świętego, to ważny temat dla katolickich rodziców, jest to bowiem jeden z ważniejszych sakramentów dla ich pociech. To mnóstwo przygotowań do samej uroczystości, ale i ważny temat, czyli wybór rodziców chrzestnych, którzy powinni mieć czynny udział w życiu dziecka i kształtowaniu jego wiary katolickiej. Wiele serwisów internetowych pisze o nowych warunkach, które dotyczą kandydatów na chrzestnych w 2024 roku. Rozgorzały również dyskusje nad zasadnością wdrażania ich w życie, czy ich sensownością. Sprawdziliśmy zatem u źródeł, czyli w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, jak obecnie ta sprawa wygląda.