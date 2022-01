Zmiany we wzorach nowych dowodów osobistych. Musisz wymienić dowód? Sprawdź, co się zmieniło!

Nowe dowody osobiste

Zmiany w dowodach osobistych

Do tej pory wniosek o nowy dowód osobisty można było złożyć przez internet. Jednak ze względu na wprowadzone zmiany nie będzie to już możliwe. Od listopada 2021 r., jeśli chcemy wyrobić nowy dokument, musimy pojawić się osobiście w urzędzie.

Ważne! Jeżeli nasz dowód osobisty jest jeszcze ważny, nie ma konieczności wymieniania go na nowy. Dopiero po utracie ważności jesteśmy zobowiązani wyrobić nowy dowód.

Odciski palca w dowodzie

Proces składania wniosku oraz wydawania nowego dowodu osobistego różni się od tego, jak wyglądało to do listopada 2021. Główna różnica to konieczność pobrania odcisków palców i odwzorowania podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Przy wydaniu dokumentu urzędnicy weryfikują odciski palców posiadacza dowodu z odciskami zamieszczonymi w dowodzie.

W warstwie elektronicznej znajdują się odciski palców właściciela dokumentu, w warstwie graficznej – m.in. jego odręczny podpis. Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba zostawić w urzędzie. A to oznacza, że nie ma możliwości złożenia elektronicznych wniosków o dowód osobisty.