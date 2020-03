Zmieniamy Wielkopolskę. Będą dodatkowe 4 miliony na rewitalizację rynku w Szamotułach

Trwająca od kilku tygodni modernizacja kamienicy na Rynku, w której dawniej mieściła się siedziba PKO, nie ma związku z rewitalizacją starówki. Prace prowadzone są bowiem na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej. W zakresie odnowy centrum miasta pojawiło się jednak kilka nowych faktów. Tym najistotniejszym jest zwiększenie dofinansowania, jakie gmina Szamotuły otrzymała na realizację inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 (WRPO 2014+).

Przypomnijmy, że początkowo wysokość wsparcia wynosiła 8,2 mln zł, co stanowiło 56 proc. wartości całego zadania (rewitalizacja pochłonąć ma 14,5 mln zł). Kiedy jednak pod koniec sierpnia ubiegłego roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak podpisywał z burmistrzem Szamotuł, Włodzimierzem Kaczmarkiem umowę w tym zakresie nie wykluczał, iż dotacja może ulec zwiększeniu. I tak właśnie się stało. Pulę środków przeznaczonych na odnowę szamotulskiego Rynku zasiliły dodatkowe 4 mln zł, a konkretniej – 4,2 mln. Tym samym udzielone wsparcie pokryje aż 85 proc. kosztów zadania.

Prace związane z rewitalizacją rozpoczną się w tym roku. Z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia podzielone zostaną na kilka etapów. W pierwszym odnowy doczeka się Park Jana III Sobieskiego, znajdujący się nieopodal starówki. Po latach powróci tu miasteczko ruchu drogowego, a parkowe alejki i ciągi piesze przy skwerze zostaną zmodernizowane. Park zyska nowe oświetlenie i ławki, a cały obiekt znajdzie się pod czujnym okiem kamer. Dokonane zostaną też nowe nasadzenia.

Przetarg na to zadanie nie został jeszcze rozstrzygnięty – do czwartku, 26 marca oferenci mieli uzupełnić dokumentację. Niemniej jednak, wszystkie z 4 złożonych ofert przewyższają zaplanowany na to zadanie budżet w kwocie 350 tys. zł brutto. Najkorzystniejsza z nich opiewa zaś na blisko 470 tys. zł. Decyzje w tym zakresie zapadną zapewne na początku kwietnia, a pierwsze prace powinny ruszyć jeszcze wiosną. Finał rewitalizacji parku nastąpić ma wraz z końcem października.

Inwestycja skupia się jednak przede wszystkim na ścisłym centrum miasta. W jej ramach wymieniona zostanie nawierzchnia płyty Rynku, w tym instalacje sanitarne, kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne itp. Na starówce pojawi się nowe oświetlenie i monitoring. Wytyczone zostaną drogi rowerowe, ciągi komunikacyj-ne dla pieszych oraz parkingi. Serce miasta ma się również zazielenić i zostać wzbogacone o elementy małej architektury. Rewitalizacja przewiduje też kompleksowy remont wspomnianego wcześniej budynku, w którym mieścił się bank PKO. Zostanie on zaadaptowany na siedzibę Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji „Nadzieja”.

Całe przedsięwzięcie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrza Kaczmarka – po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (dotyczącego samego Rynku), rozpoczną się szczegółowe konsultacje z projektantem nad ostateczną wersją projektu architektoniczny. A ten powstać ma na bazie koncepcji przygotowanej kilka lat temu przez pracownię „Między Kreskami”, z uwzględnieniem wszystkich postulatów, jakie mieszkańcy i mieszkanki wnieśli do niej podczas konsultacji społecznych. Burmistrz zapewniał zarazem, że rozmowy z szamotulanami i szamotulankami będą jeszcze w tym zakresie prowadzone.

Działania związane z odrestaurowaniem zabytkowej przestrzeni miasta mają zakończyć się w roku 2023.