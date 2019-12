Zmieniamy Wielkopolskę. Biblioteka w Opatówku ma wyjątkową siedzibę ZDJĘCIA

Tak zwana cukierenka, to budynek pochodzący najprawdopodobniej z pierwszej połowy XIX wieku. Dokładna data jego wybudowania nie jest znana. Wybudowanie domku gotyckiego przypisywane jest generałowi Józefowi Zajączkowi, choć na planie Opatówka z 1824 r. nie ma tego budynku. Nie ma go również na planie z 1835 r. Wzmianka o budynku pojawia się w dokumentach z 1862 roku.

Po 1945 r. w budynku zamieszkali lokatorzy. Budynek nie remontowany niszczał. Aż wreszcie władze Opatówka znalazły pomysł na jego zaadaptowanie.

Budynek ma bardzo bogatą historię. Był on budynkiem gminnym. Później przeszedł w prywatne ręce i kiedy pojawił się nasz pomysł, na to aby ten budynek, jako jeden z najstarszych w Opatówku i związanych z jego historią wrócił w publiczne ręce, odkupiliśmy go przeszło trzy lata temu. Uznaliśmy, że będzie to miejsce publiczne i mieścić się tutaj będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku – mówi burmistrz Sebastian Wardęcki.

Rewitalizacja budynku kosztowała 2 miliony złotych. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie unijne. Prace były prowadzone pod okiem konserwatora zabytków. Wnętrze zostało przebudowane. Dobudowano dziedziniec oraz dodatkowe skrzydło. Zaadaptowano piwnicę oraz pomieszczenia na pierwszym piętrze. Organizacja spotkań z pisarzami, wernisaży, konkursów, czy mini koncertów nie będzie już problemem.