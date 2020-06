ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ. Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji znów przyjmuje pacjentów tak, by chronić ich przed COVID-19

- Obecnie trwa trzeci, po przerwie spowodowanej pandemią, turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzież z dziecięcym porażeniem mózgowym - mówi dr Przemysław Daroszewski, dyrektor Ortopedyczno-Rehbilitacyjnego Szpitala im. Wiktora Degi. - Zadbaliśmy, by nasi pacjenci i personel byli dobrze chronieni przed ryzykiem zakażenia koronawirusem - podkreśla.

Jak informuje dyrektor, na razie uczestnicy nie korzystają jeszcze z zajęć na basenie, ale i one zostaną wkrótce przywrócone.

Wszyscy pacjenci i ich opiekunowie przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego są poddawani testom na obecność wirusa COVID -19.

- Obecnie na wynik czeka się nie dłużej niż 24 godziny, więc jeszcze przed rozpoczęciem zajęć znamy wynik - mówi dr Daroszewski. - Na szczęście nie zdarzyło się, żeby ktoś musiał zrezygnować z rehabilitacji z powodu dodatniego wyniku testu.

Ze względów bezpieczeństwa zmniejszono także liczbę pacjentów, która bierze udział w turnusie z 30 do 15 osób. Każdemu z uczestników może towarzyszyć tylko jeden opiekun. Wcześniej nie było takiego ograniczenia. Ponadto, by ograniczyć kontakty, do każdego pacjenta na cały okres turnusu jest przypisany tylko jeden rehabilitant.