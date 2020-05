Zmieniamy Wielkopolskę. Fundusze europejskie pomogą chronić najsłabszych

- Od początku wystąpienia pandemii na ochronę zdrowia oraz wsparcie dla wielkopolskich firm zarezerwowaliśmy ok. 250 mln zł środków unijnych. Walka z epidemią, aby była skuteczna musi być kompleksowa i obejmować swoim zasięgiem różne sfery życia. W pierwszej kolejności podjęliśmy działania wspierające sektor ochrony zdrowia, dalej pomoc przedsiębiorcom, a teraz pomagamy tym, którzy nie są w stanie sami sobie poradzić, czyli najsłabszym - mówi marszałek Marek Woźniak. - Aby zabezpieczyć mieszkańców instytucji całodobowego pobytu i osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu - czyli bezpośrednich odbiorców usług instytucji pomocy i integracji społecznej - musimy zadbać też o cały sektor osób pomagających, a więc pracowników świadczących usługi wspierające i ich rodziny. Wydamy na ten cel wspólnie z samorządami gminnymi i powiatowymi ponad 29 mln zł z tego 85 proc. to środki unijne - zapowiada marszałek Woźniak.

Zostali na posterunku

Nie sposób nie dostrzec, że podczas gdy wielu z nas, aby ustrzec siebie i bliskich przed zakażeniem, zostało w domach, w miarę możliwości podejmując pracę zdalną, pracownicy wymienionych wyżej instytucji zostali na posterunku, codziennie w ramach zawodowych obowiązków kontaktując się z wieloma osobami.

Samorządy, prowadzące takie instytucje, które wystąpią o granty będą mogły sfinansować z nich przede wszystkim działania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne. Będzie to mógł być więc zakup testów wykrywających zakażenie koronawirusem, zakup sprzętu ochrony osobistej wszelkiego rodzaju, a także sprzętu czy urządzeń koniecznych, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii. To samorząd zdecyduje czy w określonej instytucji potrzeba kombinezonów, maseczek, rękawiczek, gogli i przyłbic, czy może niezbędne są także środki dezynfekcyjne lub wyposażenie pozwalające na bezpieczną opiekę nad zakażonymi - począwszy od mebli do izolatek, skończywszy na jednorazowej pościeli czy naczyniach.

Najlepsze wyposażenie nie zda się na nic, gdy po prostu nie będzie komu pracować. Część sumy przeznaczonej na realizację projektu zostanie spożytkowana na dodatkowe wynagrodzenia dla tych, którzy zostali na swoich stanowiskach pracy. Gdyby dotychczasowa obsada okazała się niewystarczająca, samorząd będzie miał pieniądze na zatrudnienie dodatkowych opiekunów, pielęgniarzy czy rehabilitantów.