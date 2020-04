Zmieniamy Wielkopolskę. Gmina Koźminek zakończyła realizację projektu w ramach programu Polska Cyfrowa ZDJĘCIA

Zmieniamy Wielkopolskę. Laptopy trafiły do dzieci w ramach programu "Zdalna szkoła" w Nowych Skalmierzycach ZDJĘCIA

30 laptopów trafiło do uczniów z gminy Nowe Skalmierzyce. Potrzebny do nauki sprzęt trafił do nich w ramach programu "Zdalna szkoła". Zakup 26 z nich został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.