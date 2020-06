Zmieniamy Wielkopolskę: Już działa nowa strona internetowa dla przedsiębiorców na temat pomocy w związku ze skutkami COVID-19

Zamrożenie gospodarki na kilka tygodni spowodowane koniecznością ograniczenia epidemicznego spowodowało, że wiele przedsiębiorstw znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. By pomóc im przetrwać samorząd województwa wielkopolskiego, korzystając z pieniędzy z WRPO 2014+ wprowadził szereg rozwiązań, z których mogą korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Wielkopolski.

Nowa witryna internetowa, działająca pod adresem wsparcie.wielkopolskie.pl została uruchomiona przez samorząd województwa, by pomóc im do tej pomocy jak najłatwiej dotrzeć. W jednym miejscu można znaleźć informacje na temat rodzajów pożyczek płynnościowych udzielanych przedsiębiorcom przez pośredników finansowych, a także szczegółowych warunków, które trzeba spełnić, by taką pożyczkę otrzymać.Równie kompleksowa informacja dotyczy dotacji oraz poręczeń. Już wkrótce przedsiębiorcy z Wielkopolski będą mogli skorzystać z dotacji na finansowanie kapitału obrotowego.

W witrynie można znaleźć także informacje o innych rodzajach wsparcia niż to udzielane przez samorząd województwa wielkopolskiego. Są to dopłaty do wynagrodzeń pracowników różnych typów przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Funduszu Pracy, a także niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy.

Dotąd wszystkie te informacje były dostępne, ale rozproszone. Zebrane razem i przedstawione w przyjazny sposób pozwolą przedsiębiorcom lepiej zorientować się w możliwościach, a w konsekwencji łatwiej skorzystać z pomocy.