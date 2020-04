Zmieniamy Wielkopolskę. Laptopy trafiły do dzieci w ramach programu "Zdalna szkoła" w Nowych Skalmierzycach ZDJĘCIA

30 laptopów trafiło do uczniów z gminy Nowe Skalmierzyce. Potrzebny do nauki sprzęt trafił do nich w ramach programu "Zdalna szkoła". Zakup 26 z nich został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło zdalne prowadzenia zajęć edukacyjnych. Pojawił się jednak problem z dostępnością do sieci bądź brakiem sprzętu. - Sytuację tę uratowaliśmy poprzez kupno laptopów, na które zapotrzebowanie złożyli nam dyrektorzy. To ponad 30 komputerów, które przekazaliśmy placówkom, a one wypożyczyły je potrzebującym wychowankom. Po okresie nauki zdalnej sprzęt powróci na wyposażenie do macierzystych szkół i będzie wykorzystywany nadal - tłumaczy burmistrz Nowych Skalmierzyc Jerzy Łukasz Walczak. Zakup 26 laptopów został sfinansowany ze środków, które gmina pozyskała jako grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To kwota 70 tysięcy złotych. Dodatkowo darowiznę na ten cel przekazali również lokalni przedsiębiorcy: firma MultiNet, która przekazała pieniądze na 3 laptopy oraz Aleksandra i Andrzej Rogowscy, którzy zadeklarowali pokrycie kosztów 3 kolejnych. - To kolejne osoby, które włączyły się w walkę pomagającą przetrwać pandemię – w tym wypadku chodzi o wsparcie naszej gminnej oświaty i dzieci, które musiały odnaleźć się w niecodziennej dla nich sytuacji edukacyjnej. Doceniam ten szlachetny gest, bo nauka i wychowanie to wartości bezcenne - mówi burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić? Pisz do nas na: kalisz@naszemiasto.pl

