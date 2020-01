Zmieniamy Wielkopolskę. Marszałek Marek Woźniak na otwarciu Kina Za Rogiem w Bolewicach

Symboliczną wstęgę przecięli: wójt gminy Stanisław Piechota, który nie ukrywał dumy z zakończonej niedawno inwestycji. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, poseł Jakub Rutnicki, starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, a także sołtys Bolewic Stanisław Łodyga.

- Jest to długo oczekiwana inwestycja kulturalna, która ma przybliżyć i wpłynąć przede wszystkim na zwiększenie integracji społeczeństwa, z tego względu, że jest to małe kino, co sprzyja małym grupom, wspólnemu oglądaniu filmów, ale i dyskusjom po projekcji. I myślę, że to się przyda, po raz pierwszy w gminie wiejskiej mamy kino - mówił nam tuż przed otwarciem wójt gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota. - Jest to pierwszy etap inwestycji związanej z przebudową tego budynku, bo w tym roku planujemy wybudowanie kawiarenki obok kina, a także wymianę instalacji elektrycznej w sali wiejskiej - dodaje.