Zmieniamy Wielkopolskę. Miliony dla szpitali i przychodni z funduszy europejskich poprawią kondycję służby zdrowia po pandemii COVID-19

Pandemia koronawirusa okazała się wielkim wyzwaniem praktycznie dla wszystkich krajów Europy. By mu sprostać Unia Europejska stworzyła instrument REACT-EU, będący częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności.

Zmieniony Program Regionalny

Dla publicznych szpitali i przychodni

Do Polski w ramach tego instrumentu trafiło ostatnio dodatkowe 50, 8 mln euro. Z tej kwoty Wielkopolska otrzymała w pierwszej transzy 28,5 mln euro, które zostanie rozdysponowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.- Dodatkowe fundusze to element pomocy unijnej wynikający z konieczności dalszego wspierania kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych - tłumaczy marszałek Marek Woźniak.Wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na wychodzenie z kryzysu związanego z COVID -19 wymagało jednak pewnych przygotowań.- Trzeba było dokonać pewnych zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 - wyjaśnia Karol Markowski z Departamentu Wdrażana Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - By móc wykorzystywać te pieniądze, powstała kolejna oś priorytetowa „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”, w ramach której te pieniądze zostaną rozdzielone. Obecnie ukazały się ogłoszenia o dwóch pierwszych konkursach, w których z dotacji będą mogły skorzystać placówki służby zdrowia - dodaje.90 mln zł przeznaczonych na dotacje dla placówek służby zdrowia zostanie wydane w dwóch konkursach: 80 mln zł na szpitale wojewódzkie, powiatowe i kliniczne i 10 mln zł do podziału m.in. między jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).Na co mogą zostać przeznaczone dotacje?- Zakres możliwości jest bardzo szeroki - twierdzi Karol Markowski. - Począwszy od doposażenia placówek w sprzęt medyczny, aparaturę diagnostyczną czy laboratoryjną, przez zakup ambulansów po wyroby jednorazowego użytku, środki ochrony osobistej czy preparaty dezynfekcyjne. W uzasadnionych przypadkach z dotacji będzie można sfinansować także modernizację czy adaptację pomieszczeń, na przykład po to, by mógł tam stanąć nowo kupiony sprzęt.Ważne jednak, że wnioskujący o dotacje musi wykazać, że zakupy są bezpośrednio związane z potrzebami wynikającymi z pandemii COVID - 19.- Placówki służby zdrowia często na przykład przekierowywały sprzęt medyczny z innych oddziałów, by służył chorym na COVID-19. W konsekwencji w innych miejscach tego sprzętu zabrakło. Skorzystanie z dotacji może pozwolić uzupełnić braki. Inna możliwość to zakup sprzętu koniecznego do diagnostyki osób po przebytym zakażeniu koronawirusem lub wymiana tego, który z powodu intensywniejszej eksploatacji w czasie pandemii po prostu się zużył - mówi Markowski. - Wszystko zależy od konkretnych potrzeb danej placówki.Co jednak niezwykle ważne - pieniądze z Unii Europejskiej trafią do publicznej służby zdrowia.- Publiczna służba zdrowia w największym stopniu odczuwała dodatkowe obciążenia spowodowane pandemią - zwraca uwagę Karol Markowski. - Dlatego oba konkursy są kierowane właśnie do takich placówek. Zarówno w przypadku szpitali, jak i POZ-ów czy ambulatoriów koniecznym warunkiem jest posiadanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - podkreśla.Aby szpital mógł skorzystać z dotacji, wszystko co kupi z unijnym wsparciem musi być wykorzystywane na realizację kontraktu z NFZ.W przypadku placówek POZ i AOS warunki są nieco inne.- Regulamin konkursu przewiduje możliwość wykorzystywania kupionego sprzętu, urządzeń itp. po części także komercyjnie, niezbędnym warunkiem jest jednak, aby ponad 50 proc. przychodów placówki pochodziło z kontraktu z NFZ - zwraca uwagę Karol Markowski.Nabór w obu konkursach rozpocznie się 28 kwietnia 2022 roku. Przyszli beneficjenci będą mieli czas na złożenie wniosków za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ do 24 czerwca 2022 roku godziny 15.30. Przygotowywać wnioski można już teraz.Szpitale mogą liczyć na dofinansowanie 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Nie ma też ograniczeń, gdy chodzi o jego wartość.Nieco inaczej jest w przypadku POZ-ów i ambulatoriów. W konkursie dedykowanym tym placówkom wartość projektu musi się mieścić między kwotą 50, a 700 tys. zł, zaś maksymalny poziom dofinansowania to 70 proc. wartości projektu.Miliony na walkę z COVID-19Dodatkowy zastrzyk gotówki z REACT-UE to oczywiście nie jedyne pieniądze, jakie Wielkopolska przeznaczyła na walkę z pandemią.Już kilka tygodni po wybuchu epidemii koronawirusa zarząd województwa wielkopolskiego wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przesunięcie pieniędzy przeznaczonych pierwotnie na inne cele, właśnie na zwalczanie pandemii i łagodzenie jej skutków. Wielkopolska jako pierwsze województwo w Polsce otrzymała taką zgodę.Zastrzyk unijnej gotówki trafił do szpitali, szkół, przedsiębiorców czy ośrodków pomocy społecznej. Od początku pandemii wartość pakietu pomocowego, który ulega stałym modyfikacjom, zależnie od sytuacji, wynosi blisko 500 mln zł (to głównie pieniądze z WRPO 2014-2020 oraz ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w poprzednim regionalnym programie tj. WRPO 2007-2013).Z tej puli jest około 127 mln zł to pieniądze, które zostały przeznaczone na służbę zdrowia. W pierwszej kolejności zaspokajano najpilniejsze potrzeby. Placówki służby zdrowia, ale także domy pomocy społecznej, ośrodki dla osób w kryzysie bezdomności itp. otrzymały maseczki ochronne, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekcyjne. W ślad za tym poszły zakupy respiratorów, kardiomonitorów, łóżek szpitalnych. Różnego rodzaju wsparcie otrzymało blisko 50 szpitali wojewódzkich i powiatowych.Inwestycji wymagało nie tylko ratowanie zdrowia i życia osób zakażonych koronawirusem. Aby, zachowując bezpieczeństwo epidemiczne, placówki służby zdrowia mogły nadal funkcjonować konieczne były nie tylko zmiany organizacyjne, ale także dodatkowe nakłady. Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji działające przy szpitalu im. Degi otrzymało także dodatkowe pieniądze . Umożliwiły uzupełnienie wyposażenia i przeorganizowanie pracy tak, by rehabilitacja dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym mogła odbywać się mimo pandemii.Wśród ostatnich inwestycji warto wymienić chociażby zakup 15 całkiem nowych karetek (dziewięciu specjalistycznych z pełnym wyposażenie i sześciu transportowych), które już służą wielkopolskim szpitalom, a także Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.