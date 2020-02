ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ: Nowoczesna i dostępna rehabilitacja pozwala realizować nowe cele

Z trwających dwa tygodnie, bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji mogą skorzystać osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 5 do 21 lat z całej Wielkopolski.

- Ruch, taki jakim go widzimy zaczyna się w mózgu - wyjaśnia prof. Marek Jóźwiak, kierownik projektu. - Te nowoczesne urządzenia, którymi dysponujemy pozwalają nam, mówiąc w dużym uproszczeniu, nauczyć mózg właściwych wzorców schematów ruchowych. Takie urządzenia jak symulator zero G, pozwalający pozorować warunki pozbawione ciążenie, jak w kosmosie, sprawia, że ruch przychodzi łatwiej.

Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, które otworzyło swoje podwoje dla pacjentów przy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to miejsce unikatowe w skali kraju. Znalazł się tutaj najnowocześniejszy sprzęt i zastosowano najbardziej innowacyjne rozwiązania służące poprawie umiejętności chodzenia osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niepełnosprawnościami natury neurologicznej.

Do końca lutego 2022 roku ma być ich łącznie 888. Dotąd z rehabilitacji skorzystało 235 osób. Ponad 400 jest zarejestrowanych na kolejne turnusy. Udział w nich jest nie tylko efektywny, ale też dla wielu ekscytujący.

- Wykorzystaliśmy możliwości, jakie daje wirtualna rzeczywistość - mówi prof. Marek Jóźwiak. - Wielu uczestników turnusów przychodzi do nas po prostu grać. Gdy ich umysł jest zanurzony w rzeczywistości gry komputerowej, w której zdobywa punkty, przechodzi na kolejne poziomy, rehabilitacja nie jest tak żmudna.

Tyle, że turnus w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji to początek. By przyniósł efekt potrzebne jest kontynuowanie ćwiczeń po powrocie do domu, a nade wszystko motywacja pacjenta.